Homem causa tumulto em escritório de concessionária de energia e acaba autuado pela PM em Vilhena

Na manhã de sexta-feira, 10 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do trabalho no escritório da empresa Energisa, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a atendente relatou aos policiais que um homem se encontrava no interior da sala de atendimento em visível estado de exaltação, proferindo gritos e exigindo ser atendido de imediato. Em alto tom de voz, o homem dizia que “não aguentava mais aquele local e aquele tipo de atendimento”.

Conforme o registro policial, o indivíduo chegou a puxar o teclado das mãos da funcionária, agindo de forma abrupta e agressiva, demonstrando descontrole emocional e proferindo palavras ofensivas a todos os presentes, especialmente aos atendentes.

Ainda, segundo o boletim, o homem intimidou funcionários e policiais que atenderam à ocorrência, exigindo tratamento diferenciado e recusando-se a seguir os protocolos de atendimento da empresa — como a retirada de nova ficha ou a observância da ordem de espera.

Durante o tumulto, a atendente apresentou forte abalo emocional devido ao constrangimento sofrido, precisando interromper momentaneamente suas atividades para se recompor.

Diante da conduta do autor e do transtorno causado, os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), informando-o sobre os procedimentos legais e garantindo seu direito de manifestação.

No decorrer do procedimento, o autor alegou que precisava encerrar rapidamente o atendimento porque iria buscar a filha na escola.