PM flagra menor consumindo bebida alcoólica e grupo usando maconha em festa em Vilhena

Neste sábado, 11 de outubro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Rua Pará, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, quando visualizou uma residência onde ocorria uma festa.

No local, os policiais constataram som em volume alto e observaram três pessoas ingerindo bebida alcoólica em frente ao imóvel. Ao serem questionados sobre o evento, os presentes informaram que havia uma menor de idade dentro da casa.

A jovem foi chamada e, ao ser questionada, confirmou aos militares que estava consumindo bebida alcoólica.

Diante da situação, a equipe solicitou permissão para entrar na residência, com o objetivo de verificar se havia algum produto ilícito. O proprietário afirmou que não havia necessidade, pois todos estavam fazendo uso de maconha e ingerindo bebidas alcoólicas.

Acompanhado pela guarnição, o proprietário entrou na residência e apresentou os produtos utilizados na festa. No local foram apreendidos:

Um dichavador contendo resquícios de substância entorpecente aparentando ser maconha;

Aproximadamente 4 gramas de substância entorpecente análoga a maconha;

Um litro de vodka da marca Skarloff;

Cinco latas de cerveja da marca Original;

Além de aparelhos celulares e documentos pessoais pertencentes aos envolvidos.

A menor confirmou novamente ter consumido bebida alcoólica juntamente com os adultos e relatou que os próprios ofereceram a ela. Também afirmou ter presenciado o uso de maconha por parte do grupo, o que foi confirmado pelos maiores presentes.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.