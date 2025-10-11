Trabalhador é esfaqueado por colega durante desentendimento em obra no Distrito de Guaporé

Por volta das 16h de sexta-feira, 10 de outubro, compareceu ao quartel da Polícia Militar do Distrito de Guaporé, município de Chupinguaia, um homem identificado por P., alegando ter sido vítima de tentativa de homicídio.

A vítima chegou ao local visivelmente ferida, pedindo socorro, e foi imediatamente encaminhada ao posto de saúde do distrito para atendimento emergencial.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, acompanhava a vítima um cidadão identificado por L., que relatou aos policiais que trabalha juntamente com E., (autor), e P., (vítima), além de outro homem identificado por G., na construção de uma piscina em uma residência.

Durante o expediente de trabalho, teria ocorrido uma discussão entre E., e G., motivada por desentendimentos sobre a execução do serviço. P., que seria o responsável pela obra e patrão dos demais, tentou intervir para cessar o conflito, momento em que E., passou a discutir também com ele.

Em meio ao desentendimento, o autor sacou uma faca e desferiu vários golpes contra P., atingindo-o na região da omoplata esquerda, no dedo anelar da mão esquerda e na região abdominal inferior, abaixo da linha do umbigo. As lesões foram classificadas como perfurocortantes de natureza grave.

Após o ataque, E., fugiu do local a pé, tomando rumo ignorado. A guarnição da PM iniciou imediatamente diligências para localizar o suspeito.

Populares informaram que o agressor teria fugido em direção a uma área de mata próxima ao posto de combustível Guaporé. A equipe realizou buscas no local e conseguiu identificar rastros compatíveis com a trajetória de fuga, acompanhando-os por cerca de 1.500 metros.

No entanto, devido à vegetação densa, os policiais perderam o rastro e a continuidade da busca tornou-se inviável. A guarnição prosseguiu com o patrulhamento nas margens da BR-364 e nas imediações do distrito, mas não obteve êxito na captura do suspeito até o encerramento da ocorrência.