Briga em distribuidora termina com atropelamento e duas pessoas feridas em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 12 de outubro de 2025, uma briga generalizada em uma distribuidora na Rua 8505, bairro Assossete, em Vilhena, terminou com duas pessoas atropeladas e feridas.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, após uma confusão entre vários frequentadores, um homem usou uma chave de roda para agredir outro, alegando que ele estaria armado com uma faca — o que não foi confirmado por testemunhas.

Em seguida, o agressor ameaçou matar a vítima, entrou em seu carro e, ao deixar o local, avançou com o veículo contra o homem e uma mulher, atropelando os dois.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceram em observação.

O autor fugiu, mas se apresentou posteriormente na Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento. No local, ele acabou se envolvendo em nova briga com um familiar de uma das vítimas e precisou ser contido pelos policiais.

Durante os desdobramentos do caso, o Conselho Tutelar foi acionado após constatar que a irmã do autor havia deixado cinco filhos sozinhos em casa. As crianças, com idades entre 3 e 12 anos, foram acolhidas em abrigo institucional.

O veículo usado no atropelamento foi apreendido e deixado na delegacia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e abandono de incapaz, e será investigado pela Polícia Civil.