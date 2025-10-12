Briga em frente à sorveteria termina com porta de vidro quebrada e prejuízo para comerciante em Vilhena

Na noite de sábado, 11 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desordem pública e possível dano ao patrimônio na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com o proprietário de uma sorveteria, que relatou que dois indivíduos começaram a se agredir fisicamente em via pública, em frente ao seu estabelecimento comercial. Durante a confusão, os envolvidos invadiram o interior do local e acabaram quebrando uma porta de vidro, causando prejuízo ao comerciante.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar apenas um dos homens. Ele confirmou ter se envolvido em luta corporal com outro indivíduo, cuja identidade afirmou desconhecer, e admitiu que ambos entraram na sorveteria durante a briga, momento em que ocorreu o dano.

O caso foi enquadrado como dano simples, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do autor, que se comprometeu a comparecer em juízo quando for intimado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.