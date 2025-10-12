Criminoso quebra porta de loja no centro de Vilhena, mas não consegue concluir furto

Na madrugada deste domingo, 12 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial na Rua Marques Henrique, região central de Vilhena.

No local, a proprietária relatou que, ao chegar para abrir a loja, encontrou a porta de vidro quebrada, indicando uma possível tentativa de furto. Apesar dos danos, nenhum item foi levado do interior do estabelecimento.

A vítima informou que não houve testemunhas e que só percebeu o crime ao chegar para iniciar o expediente.

A guarnição realizou diligências nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como furto tentado.