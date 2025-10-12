Encontro em Porto Velho revela racha no Podemos na disputa por apoio a dois pré-candidatos ao governo em RO

Um evento realizado semana passada em Porto Velho, que contou com a presença do ex-técnico de futebol e figura do cenário político, Vanderlei Luxemburgo, acabou revelando uma suposta crise interna e um racha na direção estadual do partido Podemos em Rondônia, segundo relatos de fontes políticas.
A reunião, que atraiu figuras-chave do estado, como o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, o senador Marco Rogério, o deputado federal Fernando Máximo, o prefeito de Vilhena Flori Cordeiro, o vice-governador Sérgio Gonçalves e o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, colocou em destaque as diferentes alas que disputam o controle da legenda para as próximas eleições.
De acordo com informações do Extra de Rondônia, a disputa interna no Podemos de Rondônia se centraliza no apoio ao futuro candidato ao governo do estado. O presidente estadual do partido, Léo Moraes, estaria defendendo que a legenda alinhe-se com o vice-governador Sérgio Gonçalves em uma chapa majoritária.
Entretanto, uma ala importante do partido estaria se articulando para apoiar o deputado federal Fernando Máximo como candidato próprio ao governo. Essa divergência de posicionamentos sugere que o Podemos no estado se encontra em um momento de divisão, com duas correntes buscando direcionar o futuro político da sigla.
O encontro em Porto Velho, que reuniu líderes de diferentes matizes e partidos, sublinhou a complexidade das articulações políticas no estado, especialmente no período pré-eleitoral, com o Podemos se tornando um epicentro de intensa movimentação interna em Rondônia.