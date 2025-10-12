Homem afirma ter sido atropelado e forçado a ingerir bebida alcoólica em Cerejeiras

Na tarde de sábado, 11 de outubro de 2025, a Polícia Militar de Cerejeiras foi acionada para atender uma ocorrência no Hospital São Lucas, após solicitação do Corpo de Bombeiros Militar, que havia conduzido ao local um homem supostamente vítima de atropelamento.

No hospital, os policiais conversaram com a vítima, que relatou que, por volta das 11h, um homem — cujo nome foi informado aos militares — teria colidido na parte traseira de sua motocicleta com uma caminhonete de cor branca, provocando sua queda. O acidente resultou em escoriações no joelho e no dedão do pé esquerdo.

A vítima afirmou ainda que, em momento anterior, no mesmo dia, o mesmo homem, acompanhado de mais duas pessoas não identificadas, o teria abordado em uma estrada de acesso a chácaras, obrigando-o a ingerir bebida alcoólica do tipo pinga e, supostamente, aplicado uma injeção na região da nádega direita.

Durante o atendimento, os policiais notaram que o homem apresentava tremores e dificuldade para se manter em pé. Ele informou estar em tratamento medicamentoso para interromper o consumo de bebida alcoólica.

A profissional de saúde de plantão examinou a área onde a vítima alegou ter recebido a injeção, não constatando qualquer sinal recente de perfuração ou lesão compatível.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde será investigado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.