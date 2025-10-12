PM prende dupla por tráfico de drogas após perseguição em Chupinguaia

Na noite de sábado, 11 de outubro de 2025, a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cidade Alta, em Chupinguaia.

A ação ocorreu por volta das 22h10, durante patrulhamento de rotina.

Os policiais abordaram um veículo conduzido por um homem, que confessou ter ido ao local a pedido de um colega comprar “pinos” usados no embalo de drogas. O suspeito ainda indicou a residência do colega como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da PM, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel e arremessou uma sacola plástica sobre o muro, que caiu no quintal vizinho. No interior, foram encontradas várias porções de substâncias semelhantes à maconha e crack, embaladas para comercialização.

Durante nova varredura, os policiais também localizaram, em meio a entulhos, uma caixa de vidro com mais droga aparentando ser maconha e quatro tabletes prensados da mesma substância.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, junto com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.