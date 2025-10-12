PM recupera motoneta furtada no pátio do Hospital Regional de Vilhena

Na tarde de sábado, 11 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar recuperou uma motoneta que havia sido furtada no final de agosto em Vilhena.
Os policiais foram acionados para averiguar um veículo abandonado em frente a uma subestação de energia elétrica, localizada no entroncamento das BRs 364 e 435.
No local, encontraram a motoneta Honda/Biz 125 ES, de cor preta e placa NBI-9A92, abandonada do lado oposto da via.
Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 31 de agosto de 2025, no pátio de estacionamento do Hospital Regional de Vilhena.
Nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.