Polícia flagra armazenamento irregular de mais de 6 mil litros de diesel em residência de Cerejeiras

Na tarde de sábado, 11 de outubro de 2025, a Polícia Militar de Cerejeiras atendeu a uma denúncia anônima sobre possível armazenamento irregular de combustível em uma residência.
Diante da gravidade da informação, a guarnição solicitou apoio do Corpo de Bombeiros Militar, e as equipes foram até o endereço mencionado para averiguação.
No local, os policiais encontraram um caminhão estacionado em frente à residência. A proprietária do imóvel confirmou que mantinha, em seu quintal, recipientes contendo óleo diesel S10, utilizado para abastecer caminhões de uma empresa sob sua responsabilidade.
Ela autorizou a entrada da guarnição, que constatou a presença de seis contêineres com capacidade para mil litros cada — quatro deles abastecidos, totalizando cerca de 3.200 litros — além de uma caixa aparentemente de fibra com aproximadamente 3.400 litros de combustível. Também foi localizada uma bomba de abastecimento acoplada ao sistema.
Questionada sobre a documentação necessária para o armazenamento, a mulher afirmou não possuir licença ambiental ou autorização, alegando acreditar que a quantidade armazenada, inferior a dez mil litros, dispensaria regularização.
A Polícia Ambiental foi acionada e confirmou que a prática configura armazenamento irregular de combustível, embora não tenha conseguido deslocar uma equipe até o local.
Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil providências cabíveis.