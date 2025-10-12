Facebook Instagram
Polícia flagra armazenamento irregular de mais de 6 mil litros de diesel em residência de Cerejeiras

Denúncia anônima levou PM e Corpo de Bombeiros a local onde combustível era mantido sem licença ambiental e usado para abastecer caminhões
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil

Na tarde de sábado, 11 de outubro de 2025, a Polícia Militar de Cerejeiras atendeu a uma denúncia anônima sobre possível armazenamento irregular de combustível em uma residência.

Diante da gravidade da informação, a guarnição solicitou apoio do Corpo de Bombeiros Militar, e as equipes foram até o endereço mencionado para averiguação.

No local, os policiais encontraram um caminhão estacionado em frente à residência. A proprietária do imóvel confirmou que mantinha, em seu quintal, recipientes contendo óleo diesel S10, utilizado para abastecer caminhões de uma empresa sob sua responsabilidade.

Ela autorizou a entrada da guarnição, que constatou a presença de seis contêineres com capacidade para mil litros cada — quatro deles abastecidos, totalizando cerca de 3.200 litros — além de uma caixa aparentemente de fibra com aproximadamente 3.400 litros de combustível. Também foi localizada uma bomba de abastecimento acoplada ao sistema.

Questionada sobre a documentação necessária para o armazenamento, a mulher afirmou não possuir licença ambiental ou autorização, alegando acreditar que a quantidade armazenada, inferior a dez mil litros, dispensaria regularização.

A Polícia Ambiental foi acionada e confirmou que a prática configura armazenamento irregular de combustível, embora não tenha conseguido deslocar uma equipe até o local.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil providências cabíveis.

