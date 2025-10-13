Condenado por estupro de vulnerável em RO é preso nos EUA com cooperação da PF

A Polícia Federal (PF), em cooperação com autoridades dos Estados Unidos, localizou e prendeu um brasileiro condenado a 68 anos de prisão por crimes de estupro de vulneráveis no estado de Rondônia.

A ação foi coordenada pela Polícia Federal em Rondônia, que solicitou a inclusão do nome do condenado na Difusão Vermelha da Interpol — lista que reúne foragidos procurados em 196 países. A medida permitiu a localização do homem, detido em território norte-americano.

O indivíduo havia sido condenado pela 2ª Vara Criminal de Guajará-Mirim, e a sentença foi confirmada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, transitando em julgado em outubro de 2024. As investigações indicam que ele deixou o Brasil no final de novembro do mesmo ano, logo após a decisão condenatória.

A inclusão do nome do brasileiro na Difusão Vermelha reforçou a cooperação entre a Polícia Federal e o ICE (Immigration and Customs Enforcement), órgão responsável pelo controle migratório nos Estados Unidos, possibilitando a prisão. A medida demonstra a efetividade da cooperação internacional na localização e captura de foragidos.

A Polícia Federal em Rondônia já comunicou a prisão ao Poder Judiciário do estado e aguarda os desdobramentos das autoridades estadunidenses quanto à possível deportação ou extradição do condenado, para que ele seja entregue às autoridades brasileiras.