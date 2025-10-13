Coronel Chrisóstomo realiza ação do projeto “Tropinha do Coronel” em homenagem ao Dia das Crianças em Porto Velho

Deputado percorreu os bairros Cristal da Calama e Três Marias, distribuindo sacolinhas com doces e levando mensagens de valorização da infância.

No último fim de semana, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) realizou uma ação em homenagem ao Dia das Crianças nos bairros Cristal da Calama e Três Marias, em Porto Velho. Durante o evento, foram distribuídas centenas de sacolinhas com doces e salgados para as crianças da comunidade.

Em cima de um trio elétrico, o parlamentar percorreu as ruas conversando com as famílias e destacando a importância da valorização e da proteção da infância. A iniciativa integra o projeto “Tropinha do Coronel Chrisóstomo”, criado para promover ações voltadas ao bem-estar e à segurança das crianças.

Durante o percurso, mascotes acompanharam o deputado no trio, animando as crianças com danças, músicas e fotos. A atividade reuniu famílias das comunidades e marcou o encerramento do fim de semana com momentos de alegria e confraternização.