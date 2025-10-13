Deputado Alex Redano promove dia de alegria para mais de duas mil Crianças em Ariquemes

“Um dia da criança feliz em Ariquemes”, assim foi considerado por quem prestigiou as comemorações deste domingo 12, na praça do setor 9 em Ariquemes. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), transformou a Praça do Setor 9 em um verdadeiro parque de diversões, em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento, que já virou tradição no calendário do parlamentar, reuniu uma multidão de famílias e proporcionou uma tarde inesquecível de brincadeiras, guloseimas e solidariedade para mais de duas mil crianças.

Com uma organização meticulosa, a festa ofereceu uma vasta gama de atrações para os pequenos. Gincanas animadas e uma variedade de brinquedos infantis garantiram a diversão. A emoção ficou por conta do sorteio de prêmios, que incluiu bicicletas e até um celular, fazendo a alegria dos ganhadores.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, falou da importância desse dia às crianças de Ariquemes. “É uma alegria imensa poder retribuir todo o carinho que recebo da nossa gente. Não tem preço ver o sorriso no rosto de cada criança, o brilho de felicidade nos olhos delas. É isso que me move e me dá motivação para continuar trabalhando incansavelmente”, afirmou o deputado Alex Redano.

A distribuição de lanches, refrigerantes e brindes, foi um dos pontos altos da festa, foram distribuídos brinquedos, cachorros-quentes, pipoca, algodão-doce, picolé, água e refrigerante, garantindo que ninguém ficasse de fora da celebração. O sucesso da iniciativa, que reforça o compromisso do deputado com as famílias rondonienses e o bem-estar infantil, contou com a valiosa colaboração de voluntários e parceiros, que garantiram o bom andamento e a segurança de todas as atividades.

A prefeita de Ariquemes, Carla Redano, também marcou presença e fez questão de parabenizar o deputado pela iniciativa, destacando o impacto positivo na comunidade. “Ver essa praça transbordando de crianças brincando e famílias reunidas, celebrando, enche o nosso coração de orgulho e alegria. Essa festa é uma prova de amor, de cuidado e de um compromisso real com o nosso povo. Meus parabéns ao deputado Alex Redano e a todos os voluntários que tornaram este dia tão especial. Vamos seguir trabalhando lado a lado para garantir um futuro ainda melhor para as nossas crianças”, declarou a prefeita.

O evento se consolida como um marco de união, esperança e dedicação ao próximo, oferecendo mais do que um dia de lazer, mas um momento de fortalecimento dos laços comunitários em Ariquemes.