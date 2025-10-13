Escola Cláudio Manoel da Costa será reformada com recursos de Ezequiel Neiva em Cacoal

A Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cláudio Manoel da Costa será completamente reformada graças a um investimento de R$ 1 milhão, destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB). Localizada na RO-383 (Linha 208), na zona rural de Cacoal, a unidade teve a ordem de serviço assinada na última sexta-feira (10), autorizando oficialmente o início das obras.

Durante a solenidade, o deputado foi representado por seu colaborador Paulo Aquino, que ressaltou a parceria com o Executivo municipal. “Em nome do deputado estadual Ezequiel Neiva, agradeço ao prefeito Adailton Fúria por acolher as emendas e permitir que esses recursos cheguem onde realmente fazem a diferença”, destacou Paulo.

O prefeito Adailton Fúria também reforçou a importância da união de esforços entre o Legislativo e o Executivo para garantir melhorias significativas à população. “Esta ordem de serviço marca o início da reforma de uma escola rural em Cacoal, com recursos viabilizados pelo deputado Ezequiel Neiva, que tem sido um grande parceiro da nossa cidade”, afirmou o prefeito. Investimento tem como foco proporcionar melhores condições de ensino e aprendizagem (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

Segundo Ezequiel Neiva, o investimento tem como foco proporcionar melhores condições de ensino e aprendizagem tanto para os alunos quanto para os profissionais da educação.

“A Escola Cláudio Manoel da Costa é antiga e precisa de melhorias estruturais urgentes. Tenho certeza de que essa reforma trará um ambiente mais digno e adequado para os mais de 540 alunos atendidos, além dos professores e servidores da unidade”, ressaltou o deputado.

O parlamentar destacou que a ampla reforma trará uma nova realidade para a escola. “A intervenção deve abranger toda a estrutura física da unidade, com melhorias nas salas de aula, áreas comuns, banheiros, telhado e demais ambientes, assegurando mais segurança, conforto e funcionalidade para toda a comunidade escolar”, concluiu.