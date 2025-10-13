Homem é detido após ameaçar ex-companheira e impedir saída de residência em Vilhena

Na noite de domingo, 12 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada, em Vilhena.
Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais ouviram gritos e discussão antes de entrarem no imóvel. O casal, que manteve relacionamento por cerca de dois anos e havia se separado recentemente, continuava morando na mesma casa.
De acordo com a vítima, o ex-companheiro chegou alterado e começou a jogar suas roupas e pertences no chão, exigindo que ela deixasse o local imediatamente. Durante o episódio, ele teria feito ameaças de agressão e morte, além de trancar o portão da casa para impedir que a mulher saísse.
A vítima afirmou não ter sido agredida fisicamente, mas relatou ter pegado uma faca de cozinha para se defender e declarou interesse em solicitar medida protetiva. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.