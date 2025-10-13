Homem é preso após ameaçar esposa por ciúmes em posto de combustível em Vilhena

Durante patrulhamento de rotina, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para verificar uma denúncia de possível violência doméstica em um posto de combustível localizado às margens da BR-364, em Vilhena.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro após uma discussão motivada por ciúmes. Segundo ela, o homem tomou seu celular e exigiu acesso às mensagens, acreditando estar sendo traído.

Com medo de que a situação se agravasse, a mulher acionou a Polícia Militar, que interveio rapidamente. O suspeito confirmou ter tomado o aparelho, justificando que desconfiava de uma infidelidade.

Diante do comportamento agressivo e do risco à integridade da vítima, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Os celulares do casal foram apreendidos para análise.