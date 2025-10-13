Homem é preso após fuga e resistência à abordagem policial em Cabixi

Um homem foi preso após praticar direção perigosa e resistir à abordagem policial na cidade de Cabixi. O caso ocorreu nas proximidades do quartel da Polícia Militar.
Segundo informações, o condutor trafegava em alta velocidade em uma motoneta preta, passando várias vezes em frente ao quartel e acelerando o veículo para chamar a atenção.
Diante da atitude, os policiais deram ordem de parada, mas o suspeito desobedeceu e iniciou fuga pelas ruas da cidade.
Durante a perseguição, o homem passou inclusive por vias onde ocorria uma festa do Dia das Crianças. Ele foi interceptado após abandonar a motoneta e tentar fugir a pé, reagindo com socos e chutes contra a equipe policial.
Para contê-lo, os militares precisaram usar spray de pimenta e munições de borracha. O suspeito alegou que agiu motivado por “paixão por uma mulher”. O teste do etilômetro foi realizado e descartou a influência de álcool.
A motoneta foi apreendida e removida ao pátio da Ciretran local. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unisp de Colorado do Oeste.