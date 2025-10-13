Moradora de Corumbiara perde R$ 900 em golpe de falso gerente bancário

Uma moradora de Corumbiara procurou a Polícia Militar para registrar que na manhã da última sexta-feira, 10 de outubro, após perceber que havia sido vítima de estelionato.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a mulher relatou ter recebido mensagem, por meio de aplicativo, de uma pessoa que se apresentou como gerente de um banco e informou que ela teria ganhado um prêmio relacionado a uma aplicação financeira.

O golpista orientou que a vítima acessasse o aplicativo do banco para liberar o valor. Ao fazê-lo, ela constatou que havia sido realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 900,00 para uma empresa, percebendo em seguida que se tratava de um golpe.

O caso foi registrado na Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para investigação.