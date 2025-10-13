Facebook Instagram
terça-feira, 14 de outubro de 2025.

Mulher cai em golpe de falsos advogados e perde mais de R$ 1,7 mil em Corumbiara

Criminosos convenceram vítima a realizar transferência via link enviado por aplicativo de mensagens
Imagem: Ilustrativa

Uma moradora do distrito de Vitória da União, em Corumbiara, procurou a Polícia Militar após ser vítima de estelionato no último sábado, 11 de outubro.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que sua mãe recebeu mensagens por aplicativo de pessoas que se passaram por advogados, informando sobre um suposto valor a ser recebido por decisão judicial. Os golpistas orientaram que fosse acessado um link para liberar o pagamento.

Ao tentar ajudar a mãe, a vítima acessou o link, que direcionava para uma página semelhante à do Banco Sicoob, já com uma chave PIX configurada. Acreditando se tratar de um procedimento legítimo, ela confirmou uma transferência de R$ 1.733,00.

Pouco depois, ao perceber inconsistências, constatou que havia sido enganada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para ser investigado.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.