PM recupera bicicleta furtada em frente a frutaria e adolescente é apontado como autor em Vilhena

Por determinação da Central de Operações, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até o cruzamento das avenidas Curitiba e Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após o recebimento de um alerta emitido por um sistema de comunicação “Totem”.

No local, um homem relatou ter presenciado o furto de uma bicicleta feminina Colli, cor rosa, aro 29, nas dependências de uma frutaria.

A proprietária do veículo, confirmou o crime, informando que o autor se aproximou do local e, de forma rápida, subtraiu a bicicleta, fugindo em seguida.

Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo abandonado na Rua 1715, no bairro Jardim Primavera. As imagens de câmeras de segurança permitiram identificar o autor como sendo menor de idade, já conhecido no meio policial.

A equipe policial foi até a residência do suspeito, no setor 19, onde foi recebida pela mãe do adolescente, que informou que o filho havia deixado a casa por problemas de insubordinação. A bicicleta foi devolvida à proprietária no local. O suspeito, entretanto, não foi encontrado até o momento.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade competente para as providências cabíveis.