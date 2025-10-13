Residência é furtada e cofre com armas, dinheiro e objetos de valor é levado em Vilhena

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto em uma residência localizada no Cidade Verde V, em Vilhena.

O crime foi percebido pelo morador ao retornar para casa na noite de domingo, 12 de outubro.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o proprietário relatou que deixou o imóvel no dia anterior e, ao voltar, encontrou sinais de violação. A cerca elétrica dos fundos havia sido cortada e um cofre metálico, de aproximadamente 1,3 metro de altura, havia sido levado.

No interior do cofre estavam três armas de fogo, diversas munições, cerca de R$ 17 mil em dinheiro, dois notebooks e outros objetos de valor. O suspeito teria acessado o imóvel pelos fundos, utilizando o terreno do vizinho e uma escada da própria vítima para sair.

A polícia constatou que não havia sinais de arrombamento em portas ou janelas. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas o autor do crime não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para investigação.