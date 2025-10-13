Veja seleções que podem se classificar à Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira

Para se classificar com duas rodadas de antecedência no Grupo B, a Suíça, líder com nove pontos, precisa vencer a Eslovênia (terceira, com dois), fora de casa, e torcer para o Kosovo (vice-líder, com quatro pontos) não ganhar da lanterna Suécia (um ponto), fora.

O Grupo D tem a França na liderança, com nove pontos em três rodadas. Nesta segunda, a seleção francesa visita a Islândia (terceira colocada, com três) precisando da seguinte combinação para confirmar a classificação para a Copa: vencer seu jogo e torcer para a Ucrânia (vice-líder com quatro) tropeçar diante do Azerbaijão (lanterna, com um ponto) – a Ucrânia é mandante, mas o jogo será na Polônia, por razões de segurança.

Quando começa a Copa? Com inédito formado composto por 48 seleções e cinco fases de mata-mata, a Copa do Mundo será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A abertura acontecerá em 11 de junho, e a final está marcada para 19 de julho.