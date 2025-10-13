Veja seleções que podem se classificar à Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira

A Copa do Mundo de 2026 vai conhecer pelo menos mais uma seleção classificada nesta segunda-feira: Cabo Verde e Camarões disputam a liderança na última rodada do Grupo D das Eliminatórias da África.
Na Europa, duas seleções têm chance de garantir a vaga antecipadamente: Suíça, no Grupo B, e França, no D.
A África está encerrando a fase de grupos das Eliminatórias nesta Data Fifa. Cinco seleções já confirmaram presença na Copa de 2026: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana, que venceu Comores por 1 a 0 neste domingo e assegurou o primeiro lugar no Grupo I. O Mundial de 2026 já tem 21 seleções classificadas.
O sexto país africano classificado será conhecido nesta segunda-feira. Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde, líder com 20 pontos, depende apenas de uma vitória em casa contra a lanterna Essuatíni para comemorar a vaga inédita no Mundial. Pode até se classificar com derrota ou empate, mas dependerá de um tropeço de Camarões, vice-líder com 18 pontos, diante de Angola, em casa.
Uma das seleções mais tradicionais da África, Camarões disputou sua primeira Copa do Mundo em 1982, já foi às quartas de final em 1990 e busca vaga para sua nona edição.
Na Europa, as Eliminatórias começam a entrar na reta decisiva, e as primeiras das 16 vagas em disputam podem ser conhecidas nesta segunda-feira. Com campanhas perfeitas até aqui, Suíça e França têm chance de classificação, mas ambas dependem também de outros resultados da rodada.
Para se classificar com duas rodadas de antecedência no Grupo B, a Suíça, líder com nove pontos, precisa vencer a Eslovênia (terceira, com dois), fora de casa, e torcer para o Kosovo (vice-líder, com quatro pontos) não ganhar da lanterna Suécia (um ponto), fora.
O Grupo D tem a França na liderança, com nove pontos em três rodadas. Nesta segunda, a seleção francesa visita a Islândia (terceira colocada, com três) precisando da seguinte combinação para confirmar a classificação para a Copa: vencer seu jogo e torcer para a Ucrânia (vice-líder com quatro) tropeçar diante do Azerbaijão (lanterna, com um ponto) – a Ucrânia é mandante, mas o jogo será na Polônia, por razões de segurança.
Quando começa a Copa?
Com inédito formado composto por 48 seleções e cinco fases de mata-mata, a Copa do Mundo será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A abertura acontecerá em 11 de junho, e a final está marcada para 19 de julho.
CONFIRA AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS
- Concacaf (seis vagas): Canadá, Estados e México. (países-sede)
- Confederação Africana de Futebol – CAF (nove vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.
- Confederação Asiática de Futebol – AFC (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
- Conmebol (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
- Oceania – OFC (uma vaga): Nova Zelândia.
- Uefa (16 vagas): nenhuma definida ainda.