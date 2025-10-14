Facebook Instagram
Cacoal realiza a maior festa do Dia das Crianças do interior do Estado com apoio do deputado Cássio Gois

O evento reuniu mais de 10 mil pessoas e premiou alunos do projeto Jovens Gênios, destacando a valorização da educação e da infância
Foto: Assessoria

O Dia das Crianças foi marcado por uma das maiores festas já realizadas em Cacoal. O Complexo Beira Rio Genésio Lima recebeu milhares de famílias para um evento repleto de alegria, emoção e adrenalina. A programação contou com diversas atrações culturais, apresentações artísticas, brincadeiras gratuitas, sorteios e distribuição de brindes — em um clima de muita celebração e diversão.

Entre os destaques, o público se encantou com o show de manobras radicais da equipe Furia Sobre Rodas e do piloto Joaninha, o maior nome do freestyle brasileiro. Além disso, o evento contou com acrobacias aéreas realizadas pelo piloto Roberto, que veio especialmente da cidade de São Miguel do Guaporé, arrancando aplausos e muita emoção do público presente.

O grande momento da noite foi a entrega de mais de 700 bicicletas e dos certificados de premiação com mais de 300 tablets aos alunos vencedores do concurso “Jovens Gênios”, promovido pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O concurso valorizou o empenho e a dedicação dos estudantes, reforçando a importância da educação e do conhecimento como caminhos para o futuro.

A moradora Samara Souza, mãe de uma das crianças contempladas com a bicicleta, agradeceu emocionada ao deputado Cássio Gois e ao prefeito Adailton Fúria pela iniciativa:

“São ações como essa que fazem a diferença no nosso município. Esse olhar de sensibilidade, essa vontade de investir na educação e de valorizar as nossas crianças é o que motiva os alunos a se dedicarem e buscarem sempre o melhor”, afirmou Samara.

O deputado Cássio Gois destacou a importância de investir em eventos que unem lazer, cultura e educação, e agradeceu a todos os envolvidos na realização da festa:

“Quero agradecer de coração à primeira-dama e secretária de Cultura, Juliane Fúria, ao prefeito Adailton Fúria, à secretária de Educação Márcia Antunes, e a todos os colaboradores e organizadores desse grande evento. Foram mais de dez mil pessoas reunidas em um momento de alegria e valorização das nossas crianças. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores festas do interior do estado de Rondônia, e vai ficar na história de Cacoal e de toda a região.”

A noite foi encerrada com chave de ouro ao som do show da cantora Kira Garcez Kid, que animou o público e fechou o evento em grande estilo.

Com o apoio do deputado Cássio Gois, o Dia das Crianças em Cacoal se transformou em uma celebração inesquecível — um exemplo de como a união entre o poder público e a comunidade pode promover momentos de felicidade, incentivo à educação e valorização das famílias.

