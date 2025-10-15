Após pedidos do senador Bagattoli, DNIT vai dar andamento ao viaduto em Colorado do Oeste e conter erosão na BR-364, em Vilhena

O senador Jaime Bagattoli (PL) se reuniu com o diretor geral do DNIT, Fabrício Galvão, para tratar de três demandas urgentes da região do Cone Sul. Todas foram alvos de pedidos do parlamentar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.

A primeira demanda tratou da erosão na BR-364, na entrada do município de Vilhena, que vem se agravando com o início das chuvas. Recentemente, Bagattoli solicitou, através de ofícios, a recuperação imediata do trecho.

“O Dnit me garantiu que o processo licitatório para a obra já está na fase final e a previsão é executar as obras de drenagem, canalização e contenção da erosão antes do período chuvoso aumentar. Inclusive, a ordem de serviço deve ser emitida ainda no mês de novembro”, declarou Bagattoli.

O senador tratou, ainda, do andamento do projeto do viaduto do trevo de Colorado do Oeste que já foi alvo de diversos pedidos e ofícios. Sobre isso, o diretor do DNIT informou que o projeto segue em pleno andamento e que já foram investidos cerca de R$ 7 milhões de um total de R$ 25 milhões.

Já em relação à BR-174, que corta o perímetro urbano de Vilhena, o departamento informou ao senador que precisou assumir a responsabilidade de um novo projeto, substituindo o antigo, que foi elaborado pela Prefeitura.

“Este novo projeto deverá ser finalizado até o final de novembro para que possam dar sequência às obras necessárias logo em seguida”, garantiu Fabrício Galvão.