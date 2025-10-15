Atividades das loterias estaduais no setor estará em debate no BiS Brasília

O papel desenvolvido pelas loterias estaduais na indústria de apostas no Brasil será um dos temas mais esperados do BiS Brasília 2025. Recentemente, Representantes da Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) e da Loteria Estadual da Paraíba (Lotep) marcaram presença em curso que visa à prevenção de operações financeiras ilícitas. O curso, que foi promovido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat).

O evento tratou de temas como as normativas direcionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP) e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PFADM).A BiS Brasília é uma conferência inédita organizada pela BiS SiGMA em parceria com a ABRAJOGO, a ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias), a ANALOME (Associação Nacional de Loterias Estaduais e Municipais), e acontece nos dias 21 e 22 de outubro, na capital federal.

Realizar o evento em Brasília tem um objetivo específico: Colocar no mesmo espaço representantes do setor público, privado e os órgãos reguladores. Assim, o BiS SiGMA reafirma seu compromisso em aproximar a indústria de jogos, apostas e loterias às instituições responsáveis por regulamentar e fiscalizar o mercado. Assim, o evento de apostas contará com a participação de diversos atores que fazem parte dessa relação e se torna o espaço ideal para o debate.

Participaram do curso também, representantes de diversos setores da Lottopar, a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) e a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Desta forma, reforçando a atuação coordenada entre entes do setor. A participação de representantes das loterias estatais neste curso é de extrema importância para o desenvolvimento e a regulamentação do mercado lotérico no Brasil.

O aprofundamento nas diretrizes de PLD/FTP e PFADM fortalece a integridade e a transparência das operações da loteria estadual, assegurando que o setor atue com as melhores práticas de compliance e contribuindo ativamente para a segurança do ambiente de negócios.

Dentro da programação do BiS Brasília, diversos temas serão discutidos entre vários atores que atuam no mercado de iGaming, loterias e apostas no Brasil.