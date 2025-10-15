Deputada Sílvia Cristina leva palestra do Outubro Rosa para Guajará-Mirim e participa de reuniões

A deputada federal Sílvia Cristina participou nesta segunda-feira (13) de uma série de atividades em Guajará-Mirim. Ela conduziu as palestras do Outubro Rosa, ação que realiza em todo o Estado para alertar para a necessidade de prevenção e cuidado para enfrentar o câncer de mama e ainda se reuniu com associações dos idosos e dos agentes de saúde e de combate à endemias.

“No Outubro Rosa, nossa ação está sendo desenvolvida em todas as regiões do Estado, com palestras, entrevistas e outras atividades, com o objetivo de estimular que as mulheres se cuidem mais, se previnam, pois o câncer de mama tem cura, se for detectado precocemente”, disse a deputada.

No Ifro, ela foi recebida pela diretora Elaine Oliveira e realizou palestras no auditório em horários diferentes, atingindo alunos e servidores.

Ela aproveitou para conhecer a Associação dos Idosos de Guajará-Mirim. O presidente Edinaldo de Almeida nos apresentou algumas demandas.

Sílvia ainda se reuniu com diretores da Associação que reúne os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do município. O presidente Fernando Ramos pediu apoio para a redução da carga horária dos profissionais. A deputada falou da aprovação da PEC 14, que assegura a aposentadoria especial para as duas categorias.

Ao longo do dia, o prefeito Netinho, a primeira-dama Laís, presidente da Câmara, Sargento Eliel e os vereadores Raimundo Barroso, Davino Serrate, Romerito e Elias Crispim estiveram, de forma alternada, nas solenidades.