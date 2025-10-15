Deputado Camargo cobra Governo sobre auxílio-alimentação e transporte para profissionais da saúde e educação

Durante a sessão plenária desta terça-feira (14), o deputado estadual Delegado Camargo fez um pronunciamento contundente cobrando o Governo do Estado que envie o projeto do auxílio-alimentação e transporte prometido aos profissionais da Saúde e da Educação.

Segundo o parlamentar, o governo havia se comprometido a encaminhar à Assembleia Legislativa a proposta que prevê R$ 500 de vale-alimentação e R$ 200 de vale-transporte, benefício restrito a servidores que recebem até quatro salários mínimos.

“Atenção, todos os profissionais da área da Saúde, profissionais da área da Educação. Mais uma vez, frustrados na expectativa. O governo não mandou até agora o projeto que prometeu para vocês. Lembram daquele acordo vergonhoso, oferecendo R$ 500 de vale-alimentação e R$ 200 de vale-transporte? E não é para todo mundo, é só para quem ganha até quatro salários mínimos”, destacou o deputado.

Camargo lembrou que a promessa do Executivo vem sendo adiada sucessivamente, causando indignação entre servidores que aguardam o cumprimento do acordo. Ele criticou o tratamento dado a categorias essenciais, como profissionais da saúde, que durante a pandemia foram chamados de heróis, e trabalhadores da educação, responsáveis por formar as novas gerações.

“Tanto os profissionais da Saúde quanto os da Educação foram obrigados a aceitar um auxílio vergonhoso, enquanto há servidores em outras secretarias recebendo valores muito superiores. Isso é um desrespeito. O governo ficou de mandar o projeto hoje para votação. Tu acha que veio? Mais uma promessa não cumprida do Governo do Estado”, afirmou o parlamentar.

O deputado também comparou a situação atual com promessas anteriores feitas à Segurança Pública e não cumpridas, reiterando que o problema é de gestão e comando.

“Pior que um mau comandante é um governo sem comando. Cada secretaria virou um mini governo, ninguém se entende. Cadê o governador? O senhor já não cumpriu com a construção do Euro, nem com o Hospital Regional de Ariquemes, nem com a Segurança Pública. Agora não vai cumprir também com a Educação e a Saúde?”, questionou.

Encerrando sua fala, Delegado Camargo exigiu que o governo cumpra o compromisso assumido e encaminhe o projeto imediatamente à Assembleia.

“O pessoal está aqui aguardando. É o mínimo de respeito com quem serve o povo. Cumpra sua palavra, governador. Mande o projeto ainda hoje. Tic tac, tic tac.”

A cobrança pública reforça o posicionamento do deputado, que tem se destacado na fiscalização das promessas do Executivo e na defesa dos direitos dos servidores estaduais.