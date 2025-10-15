Discussão entre vizinhas termina em briga e idosa ferida em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de desentendimento entre vizinhas em Vilhena que terminou com uma idosa ferida.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, uma das moradoras teria arremessado pedras no telhado da casa vizinha, o que gerou uma discussão.

Durante o confronto verbal, as mulheres entraram em luta corporal, momento em que uma idosa tentou intervir, acabou caindo e batendo a cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional para avaliação médica. As envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.