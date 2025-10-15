Foragido é recapturado pela PM com porção de maconha e diversos objetos de origem duvidosa em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Militar recapturou um homem com mandado de prisão em aberto na Rua Paraíba, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Na busca pessoal, os policiais encontraram em sua posse uma porção de quase 50 gramas de maconha, três facas, uma bolsa com celulares, relógios, cabos e pequena quantia em dinheiro.

O homem estava acompanhado de uma criança de 4 anos, e o Conselho Tutelar foi acionado para garantir os cuidados necessários.

Todos os objetos foram apreendidos, e o recapturado foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.