Homem tenta entrar em abrigo onde esposa está acolhida e foge antes da chegada da PM em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma ocorrência no Abrigo da Mulher, em Vilhena.

Conforme informações repassadas à equipe policial, o marido de uma mulher acolhida tentou entrar no local para conversar com ela, apesar de existir uma medida protetiva em vigor.

A coordenadora da instituição informou que o homem chegou a bater no portão, insistindo em entrar, mas fugiu antes da chegada da guarnição.

A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis pela autoridade competente.