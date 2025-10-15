Facebook Instagram
quinta-feira, 16 de outubro de 2025.

Ladrão furta R$ 200 de comércio enquanto proprietário se ausenta do caixa em Vilhena

Câmeras de segurança podem ajudar a identificar o autor do crime
Cerca de R$ 200 ladrão furtou do caixa. Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

Segundo relato do proprietário, ele havia acabado de abrir o comércio e se ausentou momentaneamente do caixa para organizar mercadorias, quando um indivíduo não identificado entrou no local e furtou aproximadamente R$ 200 em dinheiro.

O comerciante não presenciou a ação, mas informou que o estabelecimento possui câmeras de segurança, cujas imagens poderão auxiliar na identificação do autor e nas investigações.

