Ladrão furta R$ 200 de comércio enquanto proprietário se ausenta do caixa em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

Segundo relato do proprietário, ele havia acabado de abrir o comércio e se ausentou momentaneamente do caixa para organizar mercadorias, quando um indivíduo não identificado entrou no local e furtou aproximadamente R$ 200 em dinheiro.

O comerciante não presenciou a ação, mas informou que o estabelecimento possui câmeras de segurança, cujas imagens poderão auxiliar na identificação do autor e nas investigações.