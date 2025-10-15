PM apreende drogas, armas e munições em residência e prende dois suspeitos em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Militar apreendeu drogas, armas e munições após abordar um motociclista que tentou fugir de uma guarnição da Rádio Patrulha no bairro Belenzinho, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o suspeito, que conduzia uma Yamaha YBR cinza, desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, sendo interceptado nas proximidades do aeroporto.

Durante a abordagem, ele quebrou o próprio celular, afirmando que o aparelho continha informações comprometedoras. Com ele, os policiais encontraram cerca de 560 gramas de maconha.

Em seguida, a equipe foi até a residência de onde o suspeito havia saído e, com autorização da moradora, localizou um revólver calibre .38 com numeração suprimida, munições de diferentes calibres, duas balanças de precisão, porções de maconha e dois pés da planta. No local, também havia uma pichação com a sigla “PCC”.

O filho da moradora admitiu ser o dono dos materiais e confessou ter entregue parte da droga ao amigo. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.