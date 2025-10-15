Residência é arrombada e tem eletrônicos furtados no bairro Jardim das Oliveiras em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto em residência na Avenida Pio Menezes Veiga Júnior, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a moradora informou que havia saído de casa por volta das 13h para trabalhar e, cerca de uma hora depois, foi avisada de que o imóvel apresentava sinais de arrombamento.

Ao retornar, constatou que a porta da frente havia sido danificada e que foram levados uma televisão de 43 polegadas e uma caixa de som.

Vizinhos disseram ter visto dois indivíduos nas proximidades carregando objetos parecidos com os furtados.

Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a identificar os suspeitos. A ocorrência foi registrada na UNISP para as devidas providências.