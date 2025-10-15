Time ASBAVI Sicoob Credisul transforma vidas e leva Vilhena ao cenário nacional do basquete 

Desde novembro de 2013, a Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) transforma o esporte em oportunidade. O projeto, que começou com o basquete feminino adulto, expandiu-se em 2015 para atender crianças e adolescentes do município. A participação é gratuita para estudantes de escolas públicas, que até hoje representam mais de 90% dos atletas, graças à parceria com a Sicoob Credisul, iniciada em agosto do mesmo ano, e com a Escola e Faculdade Favoo, na época Coopevi. Desde então, mais de 800 jovens já tiveram acesso a treinamentos, aprendizado e valores como disciplina, perseverança e resiliência.

Um marco importante nessa trajetória foi a cessão de uso da quadra da Favoo, que garantiu estrutura adequada para os treinos e ampliou o número de participantes. Atualmente, o projeto também conta com cinco bolsas de estudo na Favoo para atletas da equipe Sub-14 masculina, fortalecendo o vínculo entre esporte e educação.

Com a parceria, a Asbavi conseguiu colocar Vilhena no mapa nacional do basquete, com títulos inéditos que garantiram a presença em Jogos Escolares Nacionais e campeonatos brasileiros de clubes com confrontos contra gigantes como Flamengo, Vasco, Palmeiras e Minas Tênis. A equipe foi tricampeã estadual escolar masculino de 15 a 17 anos nos anos de 2017 a 2019, título nunca conquistado por Vilhena. O desempenho rendeu vaga para os Jogos Escolares Brasileiros, onde o time Asbavi/Sicoob Credisul ficou entre as 12 melhores equipes do país na categoria, disputando a primeira divisão em Blumenau (SC), resultado inédito também para o estado de Rondônia na modalidade.

Ainda em 2019, a equipe disputou o Campeonato Nacional Escolar Sub-18, competição que valia vaga para o Mundial Escolar na Grécia, mais um feito que consolidou o projeto entre os principais do basquete de base do país. Nomes como Marlon Piva, Isadora Minuceli, Rian e Pedro Vitor já trilharam caminho em clubes de renome pelo Brasil, mostrando o potencial que nasceu aqui, no Cone Sul de Rondônia.

2025: COMPETIÇÕES E EXPERIÊNCIAS

Em 2025, a temporada foi intensa, marcada por viagens, experiências e pódios. Em março, na Copa Sicoob Credisul em Sapezal (MT), o Sub-17 feminino e o Sub-14 masculino ficaram com o vice-campeonato. Em abril, nos Jogos Escolares de Rondônia, as meninas do Sub-17 levantaram o troféu de campeãs, enquanto o Sub-17 masculino ficou com a prata.

Maio trouxe desafios nacionais: no Brasileiro Interclubes de Basquete 3×3, no Rio de Janeiro, o Sub-21 masculino encarou potências como o Flamengo e somou duas vitórias expressivas. Ainda em maio, as equipes do Sub-17 feminino e masculino brilharam na etapa regional dos Jogos Escolares, garantindo o título de campeã e vice-campeã.

Em julho, foi a vez do time Asbavi/SicoobCredisul representar a Região Norte no Campeonato Nacional Interclubes 3×3, no Rio de Janeiro, e disputar a Seletiva Estadual em Ariquemes, onde o Sub-15 feminino garantiu vaga para o nacional. Agosto foi duplo: na Copa Tangará (MT), o Sub-14 masculino voltou a ser vice-campeão, e em Manaus, o Sub-18 feminino alcançou o 3º lugar no pódio nacional e garantiu vaga para a Etapa Regional Nacional de Manaus.Fechando setembro, o Sub-17 feminino e masculino mediu forças com clubes de tradição no Brasileiro Interclubes 3×3, em Serra (ES), mas não se classificaram.

Para Siverlô Meireles, ex-atleta profissional e um dos idealizadores da associação, o projeto é a prova de que o esporte vai muito além das vitórias. “Nosso maior objetivo sempre foi oferecer às crianças a chance de crescerem com o esporte, aprendendo valores de vida como disciplina, perseverança e resiliência. Tudo isso só é possível graças ao apoio da Sicoob Credisul e outros parceiros responsáveis por manter o sonho vivo. Sem apoio, não conseguiríamos dar tantas oportunidades para os jovens de Vilhena e da região”.