VÍDEO: Homem embriagado invade comércio com carro e causa destruição após agredir mulheres em Vilhena

Na noite desta quarta-feira (15), um homem foi preso após provocar uma série de confusões e destruição em um estabelecimento comercial na Rua 916, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o suspeito chegou ao local visivelmente alterado e iniciou uma discussão com uma funcionária, proferindo ofensas e agredindo a proprietária do comércio. Um homem que presenciou a cena interveio, momento em que o agressor lançou uma pedra contra ele.

Logo após, o suspeito entrou em seu carro e, em alta velocidade, jogou o veículo sobre a calçada e contra a varanda do comércio, destruindo mesas, cadeiras e parte da estrutura. Ele ainda retornou e repetiu a manobra, quase atropelando as vítimas.

A PM chegou a tempo de impedir nova investida e efetuou a prisão do homem, que resistiu e desacatou os policiais. Durante a revista, foi encontrada uma pequena porção de maconha e constatado teor alcoólico de 0,65 mg/L no teste do bafômetro.

O veículo, que apresentava o para-brisa quebrado, foi periciado pela POLITEC. O suspeito foi autuado por ameaça, lesão corporal, dano qualificado, embriaguez ao volante e desacato.

