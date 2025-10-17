Após matéria do EXTRA, Secretaria de Obras realiza manutenção na Rua José de Alencar em Vilhena

Após denúncia feita por moradores e publicada pelo Extra de Rondônia nesta quinta-feira (16), a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semosp) realizou, na manhã desta sexta-feira (17), o serviço de manutenção na Rua José de Alencar, no centro de Vilhena, (leia mais AQUI).

Na matéria anterior, moradores relataram que a via estava em condições precárias, com erosões que aumentavam a cada chuva e causavam o acúmulo de lama e lixo no rio Pires de Sá. Eles também afirmaram que, embora caminhões tivessem despejado cascalho no local, nenhuma máquina havia sido enviada para nivelar o material.

Após a publicação, a Semosp emitiu uma nota esclarecendo que não tinha conhecimento da carga de cascalho depositada, mas que enviaria uma equipe técnica para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias.

Na manhã seguinte, máquinas e novas cargas de cascalho foram encaminhadas ao local, dando início ao trabalho de recuperação da via. Em nota, a secretaria informou que vem intensificando os serviços de manutenção em ruas não pavimentadas do município.

Segundo o comunicado, equipes também atuam em outros pontos críticos dos bairros Embratel, Embratelzinho e Jardim Vitória, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade em toda a cidade.

