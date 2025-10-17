Homem morre após mal súbito em sítio próximo a Vilhena

Um homem de 41 anos, identificado como Edmar Lemes Vanderley, morreu na madrugada desta sexta-feira (17) após sofrer um mal súbito em um sítio localizado no Km 42 da BR-174, sentido Juína, no município de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, havia dois caseiros na propriedade. Um deles relatou à Polícia Militar que, por volta das 1h, ouviu o colega gritar e foi verificar a situação, encontrando-o agonizando. Pouco depois, a vítima parou de respirar.

A Polícia Militar não constatou sinais de violência no corpo, levando a crer que a morte tenha sido causada por um infarto fulminante.

Após os procedimentos no local, o corpo foi liberado para a Funerária Canaã, que realizou a remoção para o necrotério, onde será realizada necropsia para confirmar a causa exata da morte.