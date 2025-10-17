Polícia prende mulher envolvida em homicídio brutal em Vilhena e divulga foto de suspeita foragida

Em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Rondônia, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) a Operação “Femina Occulta”, que resultou na prisão de uma mulher suspeita de participação em um homicídio brutal no município de Vilhena.

A operação é coordenada pela Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), com apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM).

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados às investigadas. Uma mulher foi presa, enquanto outra, identificada como Lays Santos Brito, permanece foragida. A polícia divulgou a foto de Lays e solicita que a população envie informações de forma anônima.

A vítima, Ivone Maria Bento de Freitas, de 50 anos, foi encontrada morta e decapitada no dia 30 de agosto de 2025, em uma área de mata no bairro Alvorada, em Vilhena.

Ivone estava desaparecida desde o dia 28 de agosto. O corpo foi localizado após denúncias e pela circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando a execução. Policiais militares encontraram o corpo durante patrulhamento de rotina, ao notar urubus sobrevoando a região.

A Polícia Técnico-Científica de Rondônia realizou perícia no local e recolheu um celular da vítima. Familiares confirmaram a identidade de Ivone, que após os procedimentos legais, teve o corpo removido pela funerária de plantão.

As investigações apontam que Ivone tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que o homicídio foi ordenado por integrantes do Comando Vermelho (CV), devido a uma quebra de fidelidade na compra de entorpecentes — Ivone teria adquirido drogas de um grupo rival.

A mulher presa é acusada de auxiliar diretamente os executores do crime, atuando de forma encoberta, fato que inspirou o nome da operação, “Femina Occulta”, que em latim significa “Mulher Oculta”.

Para colaborar com a captura de Lays Santos Brito, a população pode fazer denúncias pelos seguintes canais:

(69) 3322-3001 ou WhatsApp 197 (Polícia Civil)

(69) 99114-3649 (WhatsApp DERCCV)

(69) 3322-3935 (Polícia Militar – 3º BPM)

Segundo o delegado responsável, a operação representa mais um passo no compromisso das forças de segurança de Rondônia em elucidar crimes contra a vida. “Nosso objetivo é garantir que todos os envolvidos, independentemente do grau de participação, respondam pelos seus atos perante a Justiça”, destacou.

A presa foi encaminhada ao presídio feminino de Vilhena e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam e novas diligências podem ser realizadas nos próximos dias.