Dupla é presa com celulares e objetos furtados em comércio de Vilhena

O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 18 de outubro, no setor 19, em Vilhena. Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento em furto e receptação de diversos objetos.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a ação teve início após uma comerciante acionar a guarnição da Rádio Patrulha, informando que seu estabelecimento havia sido arrombado por duas vezes e que dois celulares haviam sido levados.

Utilizando o rastreamento por conta Google, a vítima localizou os aparelhos em uma residência situada na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Rua 1713.

Com base nas informações, os policiais se deslocaram ao endereço indicado e, com autorização dos moradores, entraram na casa. No local, foram encontrados dois celulares, uma botija de gás, uma caixa de som e uma bicicleta que havia sido furtada no dia anterior.

Os suspeitos, já conhecidos por práticas criminosas, estavam usando relógios que também constavam como furtados em outro registro policial. Ambos permaneceram em silêncio durante a abordagem.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, juntamente com os objetos recuperados, para as providências cabíveis.

A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para apurar a origem dos demais objetos apreendidos.