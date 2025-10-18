PF apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro durante abordagem em Porto Velho

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na última quarta-feira (16), R$ 1.095.900 em espécie durante uma abordagem a um homem em Porto Velho, capital de Rondônia.

A ação teve início após informações de que um indivíduo teria comparecido a uma agência bancária para sacar uma grande quantia em dinheiro, supostamente armado e acompanhado por seguranças particulares.

Durante as diligências, os agentes da PF localizaram o homem logo após ele deixar o local, portando uma mochila com o dinheiro e prestes a embarcar em um veículo pertencente a uma cooperativa de garimpeiros.

Questionado, o abordado não apresentou documentos que comprovassem a origem ou o destino dos recursos, afirmando apenas que realizava o transporte de valores de forma esporádica para a cooperativa, sem vínculo formal.

Durante a ação, também foi encontrada uma arma de fogo registrada, cujo porte será analisado no curso das investigações. O dinheiro foi encaminhado à Caixa Econômica Federal para depósito judicial, e foi lavrado o termo de apreensão.

A Polícia Federal informou que a investigação prossegue com a análise do material recolhido e reforçou seu compromisso no combate à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas, especialmente em regiões de fronteira e de garimpo, contribuindo para a proteção da economia nacional e o fortalecimento do Estado de Direito.