PM apreende pipas e linhas chilenas usadas com cerol próximo ao aeroporto de Vilhena

Na tarde deste sábado, 18 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha realizou uma ação preventiva nas proximidades do aeroporto de Vilhena, após denúncias de que o local vinha sendo utilizado para a prática de soltar pipas com o uso de linhas conhecidas como “chilenas”, confeccionadas com vidro moído e cola, popularmente chamadas de “cerol”.

Durante a incursão, os policiais flagraram dois adultos e um menor em posse de três mochilas e uma caixa de papelão contendo 14 carretéis de linha chilena, duas bobinas de rabiolas e 52 pipas.

A abordagem foi feita de forma silenciosa, surpreendendo os envolvidos, que assumiram a posse dos materiais, mas negaram estar comercializando-os.

Os abordados afirmaram ter consciência do risco que o uso desse tipo de linha representa à vida e à integridade física das pessoas, especialmente por haver grande concentração de público na região em razão de um evento aéreo promovido pela Fundação Cultural do Município.

Diante da constatação de prática ilícita, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado, uma vez que os responsáveis pelo menor não foram localizados.

