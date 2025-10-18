Samuel Costa assume defesa de influencer Iza Paiva e solicita revogação da prisão preventiva em Porto Velho

O advogado Dr. Samuel Costa assumiu oficialmente, nesta semana, a defesa da influencer Iza Paiva, que está presa preventivamente sob suspeita de envolvimento com uma organização criminosa e de participação em atos de tortura.

O caso, que já vinha chamando atenção nas redes sociais, ganhou proporções regionais e nacionais após a divulgação de vídeos e relatos ligados à investigação.

Segundo informações confirmadas pela defesa, Iza Paiva foi submetida a audiência de custódia, ocasião em que o juiz responsável homologou a prisão preventiva, entendendo que havia indícios suficientes para a continuidade da detenção enquanto as investigações prosseguem.

Após assumir o caso, o advogado Dr. Samuel Costa protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida.

“A prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando estritamente necessária. No caso de Iza Paiva, não há fundamentos concretos que justifiquem sua permanência no cárcere”, afirmou o advogado em nota enviada à imprensa.

Dr. Samuel Costa também destacou o aspecto jurídico e social da situação, ressaltando a importância da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no Código de Processo Penal.

“Não se pode segregar um indivíduo antes mesmo de uma condenação transitada em julgado, especialmente quando estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Iza Paiva é mãe solo, e seus dois filhos menores e incapazes necessitam do afeto e do convívio materno. Tenho absoluta certeza de que a Justiça Rondoniense fará, de fato, justiça”, declarou o defensor.

Entre os principais pontos apresentados pela defesa estão a ausência de risco à ordem pública, a colaboração da acusada com as investigações e o vínculo familiar e profissional estável, fatores que, segundo Costa, reforçam a desnecessidade da prisão. O defensor também questiona a forma como provas e conteúdos de redes sociais vêm sendo interpretados, afirmando que o “tribunal das redes” não pode se sobrepor ao devido processo legal.

A influencer Iza Paiva, que acumula milhares de seguidores, é conhecida por compartilhar conteúdos sobre moda, estilo de vida e comportamento. Desde a prisão, o caso vem gerando intenso debate nas redes, com manifestações de apoio e críticas dividindo a opinião pública.

O Ministério Público e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o pedido de revogação da prisão. A decisão final caberá ao Poder Judiciário, que deve avaliar os argumentos da defesa nos próximos dias.