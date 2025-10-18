VÍDEO: ladrão é surpreendido por moradora ao tentar arrombar janela de casa com faca em Vilhena

Uma moradora do bairro Moisés de Freitas, em Vilhena, passou por momentos de tensão na tarde de sexta-feira, 17 de outubro, ao surpreender um homem tentando arrombar a janela de sua casa utilizando uma faca.

De acordo com a vítima, esta não foi a primeira vez que o criminoso tentou invadir o local. Em outras duas ocasiões, o mesmo indivíduo já havia furtado objetos da residência, incluindo uma antena parabólica instalada no quintal.

Para tentar coibir novas ações, a mulher instalou câmeras de segurança, que registraram o momento em que o suspeito se aproximou da casa e tentou forçar a janela.

Enquanto descansava em um dos cômodos, a moradora ouviu barulhos vindos da área externa e foi verificar. Ao perceber o ladrão com a faca nas mãos, ela reagiu instintivamente, batendo com uma garrafa pet na janela para espantá-lo.

Assustado, o homem fugiu em uma bicicleta logo após ser flagrado. A vítima contou ao Extra de Rondônia que sentiu medo ao reagir, mas afirmou que teve coragem de agir por receio de que o invasor conseguisse entrar no imóvel.

