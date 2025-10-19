Advogado, ex-vereador e radialista, pai do prefeito de Vilhena morre em cidade do interior de SP aos 76 anos

O advogado, ex-vereador e radialista Flori Cordeiro de Miranda morreu na manhã deste domingo, 19 de outubro, aos 76 anos, em Capão Bonito, município localizado no interior do estado São Paulo.

Em Capão Bonito, Flori atuou como vereador em duas legislaturas (1977-1982 e 1989-1992). Ele também era pai do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro de Miranda Júnior.

Em conversa com o Extra de Rondônia, o mandatário vilhenense falecimento do seu pai. “Foi uma pessoa mansa de coração. Nunca vi meu pai ter uma ataque de ira e nem atacar ninguém. Não teve problema de saúde debilitante. Talvez morreu um pouco cedo, tinha 76 anos. Mas viveu e morreu bem. Só boa lembrança e isso é uma coisa boa. Fica a tristeza, fica a falta, mas é uma coisa boa”, disse.

O corpo do advogado será velado e o sepultamento está previsto para a tarde desta segunda-feira, 20, nesse município paulista.