Após roubo e tentativa de invasão, homem é preso em Vilhena

No começo noite de sábado, 18 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio e lesão corporal na Avenida Marechal Rondon, região Central de Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou estar sentada em um banco no pátio de um conjunto de apartamentos quando o suspeito aproximou-se, segurou-o pelo pescoço e arrancou uma corrente de prata, causando escoriações na região.

Após o ataque, a vítima correu em busca de ajuda e viu o agressor tentando pular a janela do apartamento onde estavam duas adolescentes, de 15 e 13 anos, proferindo ameaças de morte contra elas.

O homem então pegou um pedaço de madeira e interveio em defesa das jovens, entrando em luta corporal com o suspeito. Durante o confronto, ambos ficaram feridos.

O suspeito, após ser atingido por um golpe no braço, fugiu do local, mas acabou caindo e batendo a cabeça em um tanque de concreto, o que lhe causou um corte. A corrente subtraída foi recuperada pela vítima.

Os policiais localizaram o suspeito do outro lado da BR-364, onde foi dada voz de prisão. Com diversas escoriações pelo corpo, ele foi encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com as vítimas e o objeto recuperado para as devidas providências.