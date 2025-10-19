Cadeirante é ameaçado por homem embriagado na Avenida Perimetral em Vilhena

Na manhã de sábado, 18 de outubro, um homem com deficiência física foi ameaçado por um indivíduo embriagado enquanto estava em frente à própria residência, localizada na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito — descrito como magro, de estatura mediana e conduzindo uma bicicleta cargueira vermelha — apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

Durante a abordagem, o agressor passou a ameaçar o cadeirante de morte, alegando que ele lhe devia “um carote de pinga”. Temendo ser atacado, a vítima reagiu usando suas muletas para se defender e conseguiu impedir o avanço do homem, que em seguida fugiu do local, prometendo retornar para “cobrar a dívida”.

A vítima relatou aos policiais estar temerosa com a possibilidade de o agressor voltar, uma vez que, por sua limitação física, não teria condições de fugir nem de se defender adequadamente.

Após registrar a ocorrência, a Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.