Facebook Instagram
domingo, 19 de outubro de 2025.

Cadeirante tem mercadorias furtadas durante vendas no Centro de Vilhena

Vítima comercializava panos de prato quando foi enganada por homem que fugiu de bicicleta após o crime
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para investigação

Na manhã de sábado, 18, um cadeirante que realizava vendas de panos de prato em frente a uma agência bancária na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena, foi vítima de furto.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem foi abordado por um indivíduo que pediu para ver algumas peças e, após receber três panos avaliados em R$ 25, fugiu do local sem efetuar o pagamento.

A vítima relatou que o autor é magro, moreno, tinha a cabeça raspada, vestia camiseta escura e fugiu em uma bicicleta vermelha.

Apesar das buscas realizadas pela guarnição da Rádio Patrulha, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para investigação.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.