Cadeirante tem mercadorias furtadas durante vendas no Centro de Vilhena

Na manhã de sábado, 18, um cadeirante que realizava vendas de panos de prato em frente a uma agência bancária na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena, foi vítima de furto.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem foi abordado por um indivíduo que pediu para ver algumas peças e, após receber três panos avaliados em R$ 25, fugiu do local sem efetuar o pagamento.

A vítima relatou que o autor é magro, moreno, tinha a cabeça raspada, vestia camiseta escura e fugiu em uma bicicleta vermelha.

Apesar das buscas realizadas pela guarnição da Rádio Patrulha, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para investigação.