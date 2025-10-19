Criminoso arromba comércio e furta veículo e ferramentas em Vilhena

Na manhã de sábado, 18, um comércio localizado na Avenida Rondônia, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, foi alvo de arrombamento e furto.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, o portão do estabelecimento foi arrombado com uma barra de ferro, e do local foi levado um veículo Fiat Strada Working de cor prata, que transportava uma caixa plástica com diversas ferramentas, entre elas uma serra de mármore, uma lixadeira e um martelete.

Além disso, o escritório do comércio também foi invadido, e aproximadamente R$ 4 mil em dinheiro foram subtraídos.

Câmeras de segurança registraram a ação de um indivíduo que chegou ao local em uma bicicleta e cometeu o crime.

A perícia foi acionada e a Polícia Militar realizou diligências nas proximidades, mas o suspeito ainda não foi localizado. O caso foi registrado para as devidas providências.