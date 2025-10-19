Desentendimento entre cliente e loja mobiliza Polícia Militar durante inauguração em Vilhena

Na manhã de sábado, 18 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma loja recém-inaugurada na Avenida Major Amarantes, em Vilhena, após um desentendimento entre uma cliente e a gerência do estabelecimento.
De acordo com o registro policial, a cliente relatou que escolheu uma chaleira elétrica exposta na prateleira, mas ao chegar ao caixa foi informada de que o produto só poderia ser adquirido por pessoas que possuíam uma ficha previamente distribuída — um total de 75 unidades, conforme informou a gerência.
A responsável pelo comércio esclareceu que todas as fichas haviam sido entregues e que o número de produtos disponíveis correspondia exatamente à quantidade distribuída, impossibilitando a venda fora do controle.
Após diálogo entre as partes e contato telefônico com o proprietário da loja, foi acordado que a cliente poderá retornar ao estabelecimento na segunda-feira (20) para receber uma chaleira.
O impasse foi resolvido de forma amistosa, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para fins administrativos.